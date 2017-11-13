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Mahkemeden, Çelik'in çalıştığı müzik şirketine şok karar

Mahkeme, sanatçı Çelik’in sözleşme imzaladığı müzik şirketine karşı açtığı davada tedbir kararı verdi. Çelik’in, ‘Haklarım ödenmiyor’ iddiası ile yaptığı başvuruda mahkeme ilk duruşmada, sanatçıya ait eserlerin çoğaltılıp pazarlanmasını tedbiren durdurdu.

Dinçer GÖKÇE
13.11.2017 - 10:59 | Son Güncelleme :

Sanatçı Çelik, Best Of albümüne ilişkin haklarının Avrupa Müzik tarafından kendisine ödenmediği iddiası ile yargı yoluna gitmişti. Noter yolu ile gönderilenMahkemeden, Çelikin çalıştığı müzik şirketine şok karar
ihtarnameden sonra açılan dava İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

KULLANMAYIN DİYE UYARDIK AMA…
Davanın ilk duruşması geçen 7 Kasım’da yapıldı. Anılan duruşmada Çelik’in avukatları, müvekkillerine ait eserlerin haksız kullanımının söz konusu olduğuna vurgu yaptı. Tedbir taleplerinin olduğunu belirten avukatlar “İhtarname göndermemize rağmen kullanım devam ediyor” dedi.

ÇELİK’İN DAVA AÇMA HAKKI YOK
Avrupa Müzik adına yapılan savunmada ise özetle “Çelik Erişçi ile müvekkil arasında Best Of albümünün çıkartılmasına yönelik sözleşme mevcut. Daha geniş kapsamlı olarak sözleşme imzalanmıştır. Genel Kurul kararının iptali ile birlikte haklar Üniversal A.Ş’ye döndü. Davacı yanın dava açma hakkı yok. Biz, Çelik ile ilgili albümlerini mahkeme kararından bu yana kullanmıyoruz” dedi.

MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI
Mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme kararında özetle, 50 bin TL’lik nakdi veya teminat mektubu sunulması karşılığında şöyle denildi: “Avrupa Müzik A.Ş’nin, davacıya ait eser ve icraları fiziksel veya dijital olarak çoğaltması, dağıtması, satması, kiralaması ihtiyati tedbiren durduruldu.”
Mahkemeden, Çelikin çalıştığı müzik şirketine şok karar

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Etiketler: Çelik Erişçi kimdir , Çelik Erişçi'nin yeni imajı
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