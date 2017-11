Mahkemeden, Çelik'in çalıştığı müzik şirketine şok karar

Sanatçı Çelik, Best Of albümüne ilişkin haklarının Avrupa Müzik tarafından kendisine ödenmediği iddiası ile yargı yoluna gitmişti. Noter yolu ile gönderilen

ihtarnameden sonra açılan dava İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.



KULLANMAYIN DİYE UYARDIK AMA…

Davanın ilk duruşması geçen 7 Kasım’da yapıldı. Anılan duruşmada Çelik’in avukatları, müvekkillerine ait eserlerin haksız kullanımının söz konusu olduğuna vurgu yaptı. Tedbir taleplerinin olduğunu belirten avukatlar “İhtarname göndermemize rağmen kullanım devam ediyor” dedi.



ÇELİK’İN DAVA AÇMA HAKKI YOK

Avrupa Müzik adına yapılan savunmada ise özetle “Çelik Erişçi ile müvekkil arasında Best Of albümünün çıkartılmasına yönelik sözleşme mevcut. Daha geniş kapsamlı olarak sözleşme imzalanmıştır. Genel Kurul kararının iptali ile birlikte haklar Üniversal A.Ş’ye döndü. Davacı yanın dava açma hakkı yok. Biz, Çelik ile ilgili albümlerini mahkeme kararından bu yana kullanmıyoruz” dedi.



MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI

Mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme kararında özetle, 50 bin TL’lik nakdi veya teminat mektubu sunulması karşılığında şöyle denildi: “Avrupa Müzik A.Ş’nin, davacıya ait eser ve icraları fiziksel veya dijital olarak çoğaltması, dağıtması, satması, kiralaması ihtiyati tedbiren durduruldu.”







