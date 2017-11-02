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    Mahkemeden ByLock tahliyesi

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    02.11.2017 - 23:42 | Son Güncelleme:

    ANKARA 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock’u 2 bin 900 kez kullandığı iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Yunus Gürbüz’ün tahliyesine karar verdi.

    Dışişleri’nde mühendis olarak çalışan Gürbüz’ün cep telefonunda yapılan incelemede BTK kayıtlarına göre 2 bin 900 kez sisteme giriş yapması, deliller arasında yer aldı. Gürbüz, mahkemedeki ifadesinde, MİT’ten gelen ByLock kayıtları ile BTK’dan gelenler arasında tarih ve saat çelişkisi olduğunu savundu. Gürbüz’ün avukatı Osman Rahmi Ofluoğlu ise müvekkilinin ByLock’u programın şifresiz olduğu dönemde indirdiğini söyledi.

    SAVCI CEZA İSTEDİ
    Mahkeme, savcılığın sanığın ByLock’u kullanıcısı olduğunu ikrar ettiğini belirtip tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşılık tahliye kararı verdi. 31 Ekim’de oybirliğiyle verilen tahliye kararında özetle, “Sanık Gürbüz’ün tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, delilleri karatma ihtimalinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olması, bu aşamada tutuklulukta sağlanacak yararın adli kontrol hükümleri ile sağlanacak olması dikkate alınarak başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse tahliyesine karar verildi” denildi.

    Etiketler: FETÖ , gazetehaberleri
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