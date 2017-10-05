Mahkemede şok sözler: Bu bıçağı sizin için özel yaptırdım

Başakşehir'de, kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil’i de yaraladığı gerekçesiyle Cemil Karanfil’in yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cemil Karanfil, müştekiler Esma Karanfil ile kardeşleri Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Cemil Karanfil, ramazan ayında olduklarını, olaydan bir gün önce kardeşi ve ailesini iftara davet ettiklerini, yemek sırasında eşine "Salataya neden nar ekşisi koymadın?" diye sorduğunda eşinin de "Nar ekşisi vardı da ben mi koymadım?" diyerek kendisine sert bir tavırla karşılık verdiğini, yine çocuğa yemek yedirmeye çalıştığında eşinin kendisini misafirlerin yanında azarladığını, ertesi gün eşine "Gömleğimi ütüler misin?" diye sorduğunda eşinin kendisine "Git kendin yap" diye cevap verdiğini ve bu durumlara sesini çıkarmadığını anlattı.

Sanık Karanfil, olay günü sabahı işe gittiğini, kayınpederi Kadir Demirel’i aradığını ve eşiyle aralarında yaşananları anlattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kayınpederime benimle konuştuğunu belli etmeden Esma’yı uyarmasını istedim. Kayınpederim 'Tamam Esma ile konuşacağım' dedi. Bu telefon görüşmesinin ardından eşim Esma’dan bana 'Cemil efendi yolun sonuna geldik. Sen de içini dök, akşam benim içimi dökeceğim gibi' bir mesaj geldi. Bu mesaja cevap vermedim ama söz konusu mesajı kopyalayarak kayınpederime yolladım. Kayınpederim de 'Tamam akşam geleceğim' dedi. Akşam eve gittim, eşim evde yoktu, oğlum vardı. Oğlum annesinin komşuda olduğunu söyledi. O arada Esma'nın telefonu gözüme takıldı ve telefonu aldım mesajlar dikkatimi çekti. Eşim Esma ile ablası Sümeyye’yle arasındaki mesajları okudum. Mesajlar ağabeylerinin babalarını doldurmalarına yönelikti. Esma mesajında, 'Artık yeter çocukları da evi de vermeyeceğim. Evden gitsin' tarzında yazmıştı. O sırada eşim Esma içeri girdi ve 'Neden telefonumu karıştırıyorsun?' dedi. Ben de 'Nedir bu yazışmalar?' diye sordum. Eşim de 'Defolup gideceksin' dedi. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sorduğumda da 'Ben annem, babamla konuştum bu evden gideceksin' dedi."

"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?"

Kayınpederinin eve bir şekilde girdiğini ve kendisine 'Nedir senin derdin?' diye sorduğunu aktaran sanık Karanfil, kendisinin de kayınpederine 'Ne diyorsun baba?' karşılığını verdiğini, kayınpederinin de bunun üzerine kendisine 'Neyin var neyin yok alırım, sen benim kim olduğumu biliyor musun?' dediğini, o sırada oğlunun ağlamaya başladığını, kendisinin de gözlerinin dolduğunu anlattı.

Sanık Karanfil savunmasına şu şekilde devam etti:

"Ben 'Baba seni tahrik etmişler, yapma baba ben ailemi seviyorum' dedim. Kayınpederim de 'Evin aşağısına kadar kadın geliyormuş. Çok konuşma gideceksin' dedi. Ben de elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Bu şekilde konuşmayı hak etmediğimi düşündüm. Banyoda kampta kullandığım bir bıçak vardı onu aldım, amacım korkutmaktı. Odaya geldim, direkt üzerine yürüdüm 'Sen kimin evinden kimi kovuyorsun, bu evden gidecek olan varsa o da sensin?' dedim. Kayınpederim elimdeki bıçağı almaya çalıştı. Sert bir şekilde bileğimi tuttu, aramızda boğuşma oldu. Bıçak bacağıma saplandı, o acıyla o can havliyle ben de bıçağı salladım. Bir ara eşim aramıza girdi. Dış kapıya yöneldim. Komşumuz kapıya gelmişti. Komşum 'Bırak git' dedi. Kayınpederim ile arbedeyi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Eşimin elinde kan gördüğüm için vicdan azabı duydum 112’yi aradım ve yardım istedim. Eşimin nasıl yaralandığını hatırlamıyorum.

Kayınpederimin öldüğünü ertesi gün öğrendim. Eşim, ablası ve annesi, kayınpederimi yanlış yönlendirdi. Kayınpederim ailede en kıymetli insandı. Konuşabildiğim bir insandı. Eşimi yaralamak ve kayınpederimi de öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üzgünüm. Çok pişmanım."

"BU BIÇAĞI SİZİN İÇİN ÖZEL YAPTIRDIM"

Duruşmada ifade veren mağdur Esma Karanfil de eşiyle arasındaki olayların 3-4 yıl öncesine dayandığını, eşinin başka kadınlarla görüştüğünü, bu sebeple boşanma davası açtığını ancak ailelerinin araya girmesiyle davayı geri çektiğini, eşinin başka kadınlar ile arasındaki mesajlaşmalarına devam ettiğini ancak kendisinin eşinin evine dönmesini, çocuklarıyla ilgilenmesini beklediğini söyledi.

Karanfil, eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle şikayetçi olduğunu, açılan bir davanın bulunduğunu, babasının evliliğini devam ettirmeleri görüşünde olduğunu kaydetti.

Olaydan önceki gün misafirler olduğu zaman asabi davranmış olabileceğini anlatan Esma Karanfil, şunları anlattı:

"Olay günü babamı kendisi arayıp, kendi durumunu kapatmak için beni anlatmış . Ablam ile bu konulardaki mesajlarımız doğrudur. Babamı doldurma amacım yoktu. Babam beni arayarak neden böyle olduğunu sorup, akşam geleceğini söyledi. Sanık eve geldiğinde beni rencide edici konuşmaları oldu. Mutfak penceresinden beni sarkıtıp korkuttu. Akşam babam geldiğinde kendisi kapıyı açıp karşıladı. Babam salonda oturup 'Evlenmek haksa, geçinemiyorsanız da boşanmakta haktır' şeklinde konuşmaya çalışırken, sanık asabi şekilde kalkıp babama 'Sizlere mallarımı yedirmeyeceğim, zırnık koklatmayacağım' dedi. Babam da bu tarzda konuşursa evden gideceğini söylediği sırada sanık sırtında çıkarttığı bıçakla babama saldırdı. 3 kez art arda, öldüğünden emin oluncaya dek vurdu, ben araya girince karnıma bıçak isabet ettiğinden dolayı bıçağı çevirdi iç organlarımı dışarı çıkmasına sebep oldu. Bıçağı kalbime hedef alarak salladı. Yere düştüğümde bana tekme ile vurdu kaburgalarımı kırdı. Bu sırada mallarla ilgili sözlerini tekrarlıyordu. 'Bu bıçağı sizin için özel yaptırdım' dedi. Bıçağı daha önce evde ya da motosiklette hiç görmedim. Şikayetçiyim."

Duruşmada söz alan Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel öldürülen kişinin babaları olduğunu, olayı görmediklerini, sanıktan da şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil’in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



