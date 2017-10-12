Mahkemede de uzlaşamadılar

KAVGANIN nedeni, eski İçişleri Bakanı Otto Schily’nin, ırkçı terör örgütü NSU’nun Köln’ün Keup Caddesi’nde 2004 yılında patlattığı üzerine yaptığı açıklama. Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen dönemin İçişleri Bakanı Schily, bir gazetecinin “Saldırıda terör şüphesi var mı?” sorusuna, “Saldırıdan bir gün sonra bir terör saldırısı olduğu ihtimali bulunmuyor” yanıtını vermişti.

Cem Özdemir de, göçmen kökenlilerin NSU saldırıları üzerine yazdığı makalelerden oluşan ‘Die haben gedacht, wir waren das’ (Onlar Sandılar ki, Biz Yaptık) adlı kitapta, Schily’nin bu sözlerine de yer verdi. Schily ise bu sözlerinin bir değerlendirme olmadığını, güvenlik birimlerinin kendisine verdiği kesin olmayan bilgilere dayanarak söylediğini, bu nedenle kitaptan çıkarılmasını ve bir daha kullanılmamasını istedi. Ancak Özdemir bu talebi reddetti.

Bunun üzerine Schily’nin avukatları Münih Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Schily’nin sözlerinin terör saldırısını tamamen dışlamadığı yönünde görüş belirtti ve iki tarafın aralarında uzlaşmasını istedi.

YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Ancak buna rağmen ne Cem Özdemir bu sözleri çıkarmayı kabul etti, ne de Otto Schily talebinden geri adım attı. Özdemir, “Bu sözleri kullanmaya devam edeceğim” dedi ve son merciye kadar davayı devam ettireceğini söyledi.

Özdemir’in avukatı Mehmet Daimagüler, “İçişleri Bakanı’nın bu sözü o zaman inanılmaz etki yaptı ve soruşturmanın yönünü belirledi” dedi. Bu açıklamanın soruşturmayı farklı yerlere yönlendirdiğine işaret eden avukat Daimagüler, Schily’nin, Keup Caddesi saldırısındaki kurbanlardan ve ailelerden özür dilememesi halinde davayı Federal Mahkeme’ye kadar götüreceklerini açıkladı. Schily ise bu talebi reddetti. Şimdi kararı mahkeme 25 Ekim’de verecek.