Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Mahkeme suç işliyor'

    'Mahkeme suç işliyor'

    ANKARA
    08.11.2017 - 23:35 | Son Güncelleme:

    ENİS Berberoğlu’nun davasında yerel mahkemenin kararına CHP’liler tepki gösterdi.

    TBMM’de milletvekilleriyle basın toplantısı düzenleyen Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, “İki hâkim heyeti arasında tepişme, bir kaprisleşme söz konusudur. Bunun cezasını, mağduriyetini Sayın Enis Berberoğlu çekmektedir. Buna hakları yoktur. Türkiye’de yargı ayçiçeği, günebakan gibi Saray’a bakmaktan vazgeçmelidir. Lütfen yargı adalet terazisine baksın” dedi.

    CHP adına davayı izleyen hukukçu milletvekillerinden Mahmut Tanal da kararın Berberoğlu için esarete dönüşen bir karar olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Mahkeme kendisini kanun koyucu yerine koymaktadır. Bu karar keyfidir, hukuk dışıdır, adaletsizdir ve siyasidir. Hukuk fakültelerinde Ceza Muhakemesi dersi öğretilir. Bu mahkeme heyeti sınava girse sınıfta kalır. Yargıda güçler savaşı vardır. Güçler savaşı nedeniyle adalet zedelenmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı yerel mahkemenin direnmesi yani dosyayı kapatması anayasal bir suç işlemektir.”

    ATEŞ TOPU OLDU
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da “Enis Berberoğlu davası bir ateş topu oldu, kimse elinde tutmuyor. Siz top gezdirirken Berberoğlu hapishanede. Kanunun ‘yapma’ dediğini yapan bir mahkeme var. Bu mahkeme bu gücü nereden alıyor?” diye konuştu. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri