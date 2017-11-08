'Mahkeme suç işliyor'

TBMM’de milletvekilleriyle basın toplantısı düzenleyen Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, “İki hâkim heyeti arasında tepişme, bir kaprisleşme söz konusudur. Bunun cezasını, mağduriyetini Sayın Enis Berberoğlu çekmektedir. Buna hakları yoktur. Türkiye’de yargı ayçiçeği, günebakan gibi Saray’a bakmaktan vazgeçmelidir. Lütfen yargı adalet terazisine baksın” dedi.



CHP adına davayı izleyen hukukçu milletvekillerinden Mahmut Tanal da kararın Berberoğlu için esarete dönüşen bir karar olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Mahkeme kendisini kanun koyucu yerine koymaktadır. Bu karar keyfidir, hukuk dışıdır, adaletsizdir ve siyasidir. Hukuk fakültelerinde Ceza Muhakemesi dersi öğretilir. Bu mahkeme heyeti sınava girse sınıfta kalır. Yargıda güçler savaşı vardır. Güçler savaşı nedeniyle adalet zedelenmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı yerel mahkemenin direnmesi yani dosyayı kapatması anayasal bir suç işlemektir.”



ATEŞ TOPU OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da “Enis Berberoğlu davası bir ateş topu oldu, kimse elinde tutmuyor. Siz top gezdirirken Berberoğlu hapishanede. Kanunun ‘yapma’ dediğini yapan bir mahkeme var. Bu mahkeme bu gücü nereden alıyor?” diye konuştu.