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    Mahkeme kararı: Küçük ve Ramoğlu iftiracılar

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    10.09.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 02:19

    SABAH gazetesinin Güney eki ve internet sitesinde 3 Ekim 2015’te yayınlanan köşe yazısında, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a hayali senaryolarla saldıran Ersin Ramoğlu ve gazetesi 5 bin TL manevi tazminata mahkûm oldu. Ayrıca, Türkiye gazetesinden Cem Küçük de Star yazarıyken yazdığı yazısında Aydın Doğan’ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 15 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

    Böylece, iki ayrı davada iki ayrı mahkemenin verdiği kararlarla Ersin Ramoğlu ile Cem Küçük’ün “iftiracı” olduğu tescillendi.

    Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme, Sorumlu Müdür Ulaş Yıldız ve eser sahibi Ersin Ramoğlu’nu, Aydın Doğan’a 5 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

    KÜÇÜK’ÜN YALANI
    Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de 2015’te Star gazetesi yazarıyken Hürriyet’e ait İzmir’deki bir arsanın satışını yazarken satış bedelinin düşük gösterilip 2 milyon doların haricen alındığı ve suç işlendiği iddiasında bulunmuştu.

    İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, tapuda yapılan satışta arsanın değerinin 16 milyon TL olduğunu, davalının haber amacı ile değil, doğru olmayan bir hususu ileri sürerek davacının kişilik haklarına saldırıda bulunmak amacını taşıdığı hükmüne vararak, bu yayınlar nedeniyle Cem Küçük’ü 15 bin TL tazminata çarptırdı.

    Etiketler: Cem Küçük , iftira , tazminat davası , gazetehaberleri

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