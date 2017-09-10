Mahkeme kararı: Küçük ve Ramoğlu iftiracılar

Böylece, iki ayrı davada iki ayrı mahkemenin verdiği kararlarla Ersin Ramoğlu ile Cem Küçük’ün “iftiracı” olduğu tescillendi.



Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme, Sorumlu Müdür Ulaş Yıldız ve eser sahibi Ersin Ramoğlu’nu, Aydın Doğan’a 5 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.



KÜÇÜK’ÜN YALANI

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de 2015’te Star gazetesi yazarıyken Hürriyet’e ait İzmir’deki bir arsanın satışını yazarken satış bedelinin düşük gösterilip 2 milyon doların haricen alındığı ve suç işlendiği iddiasında bulunmuştu.



İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, tapuda yapılan satışta arsanın değerinin 16 milyon TL olduğunu, davalının haber amacı ile değil, doğru olmayan bir hususu ileri sürerek davacının kişilik haklarına saldırıda bulunmak amacını taşıdığı hükmüne vararak, bu yayınlar nedeniyle Cem Küçük’ü 15 bin TL tazminata çarptırdı.



