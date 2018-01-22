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    Mahkeme karar verdi: İsmailağa ismini artık kullanamayacak

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    22.01.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    İSMAİLAĞA Cemaati, yıllardır cemaatin adını kullanarak televizyon ve dernekler kuran Masum Bayraktar’dan mahkeme kararı ile ismini geri aldı. Bayraktar, artık hiçbir mecrada İsmailağa ismini kullanamayacak.

    Geçtiğimiz günlerde Atatürk’e hakaretler yağdıran FM TV’nin de (İsmailağa Medya A.Ş) Masum Bayraktar’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul 1. Sınai ve Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi’nin, 17 Ocak tarihli kararında, özetle şunlar kaydedildi:

    Mahkeme karar verdi: İsmailağa ismini artık kullanamayacakMASUM BAYRAKTAR 5 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

    “Davalının davacıya ait markayı izinsiz olarak ve markasal olarak kullandığı subut bulunduğundan davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine, durdurulmasına, davacı şirkete ait ticari unvanın ticaret unvanından İsmailağa ibaresinin kaldırılmasına, unvan terkini yönündeki karar kesinleştiğinde ticaret sicil müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına, somut olaya uygun görülen 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacılara verilmesine, site içeriğinde keza TV yayını içeriğinde İsmailağa ibaresinin markasal olarak kullanıldığı subut bulmakla içeriklerin çıkartılmasına, mümkün olmadığı takdirde siteye erişimin engellenmesine karar verildi.”

     

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    Etiketler: ismailağa cemaati , isim hakkı , son dakika
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