Mahkeme büyük indirimin gerekçesini açıkladı

Ömer Barış Topkara ve bir arkadaşı Esenyurt’taki bir mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polise teslim edilen iki çocuk sağlık raporu için elleri kelepçeli halde Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polisin bir anlık dalgınlığından faydalanan Ömer Barış Topkara ve arkadaşı koşmaya başladı. Polisler de peşlerinden koştu. Polislerden Huzeyfe Davut Saygılı’ya çocuklar kaçmasın diye havaya ateş de etti. Yaklaşık 150 metre sonra polis memuru Huzeyfe Davut Saygılı iki çocuğu durdurdu. Polis Huzeyfe Davut Saygılı elindeki tabancanın kabzasıyla Ömer Barış Topkara’nın omuzuna vurdu. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşun Ömer Barış Topkara’nın ölümüne neden oldu.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Huzeyfe Davut Saygılı’nın davasını geçtiğimiz günlerde karara bağladı. Önce olası kastla ölüme neden olmak suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Huzeyfe Davut Saygılı’nın cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 aya çekildi. Mahkeme önceki gün açıkladığı gerekçeli kararında, önce sanığa neden müebbet hapis cezası verildiğini, daha sonra da indirim uygulandığını anlattı.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ YOKTU

Mahkeme sanık polise neden müebbet hapis cezası verildiğini şöyle açıkladı:

“Sanık polis kovalamaca sonunda Ömer Barış Topkara ve arkadaşını yakaladı. İki kişi herhangi bir mukavemette bulunmadı. Olayın ulaştığı bu halde sanığın silah kullanma yetkisi artık bulunmamaktadır. Sanık, Topkara’nın yanına geldiğinde sağ işaret parmağı elindeki silahın tetik bölümünde iken, silahla maktulün omzuna vurdu. Eylem yönüyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan söz edilmesi mümkün değildir. Taksir ve bilinçli taksir şartları da oluşmamıştır. Sanığın bu eylemi bir zor kullanma veya silah kullanma yetkisinin aşılması değil 5237 sayılı TCK’nın hayat veya vücut dokunulmazlığına yönelik bir etkili eylemdir. Çünkü somut olayda sanık polis memurunun silah kullanma yetkisi bulunmamaktadır.”

SİLAHIN PATLAYACAĞINI BİLMESİ GEREKİRDİ

“Sanığın sağ işaret parmağı elindeki silahın tetik bölümündeydi. Sanık polis memuru aldığı eğitim gereği silah kullanması yönünden ehil olarak kabul edilen bir kamu görevlisidir. Kovalamaca esnasında havaya ateş ettiğinden emniyet mekanizması açık, dolu ve çalışan vaziyette olduğunu bilmektedir, sağ işaret parmağı da tabancanın tetiğindedir. Tüm bunlara rağmen maktulün başını hedef alacak şekilde omzuna vurduğunda silahın ateş alacağını ve şahsın bu eylem sonucu ölebileceğini açıkça öngörebilmesine karşın eylemine devam ettiği kaydedilerek olası kast ile hareket ederek eylemini tamamladığı sabittir.”

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HALDEN İNDİRİM

Mahkeme heyeti, sanığa verdiği müebbet hapis cezasında neden indirime gittiğini ise şöyle açıkladı:

“Sanık polisin, maktul kaçtığı için kovalama sonucu maktulü yakaladığı ve kaçma eyleminin getirdiği hiddet altında suçu işlediği, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin kabulü gerektiği anlaşılmıştır. Sanık hakkında yaşı küçük maktulü karşı olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildiği ve bu cezada haksız tahrikten 1/4, sanığın yargılama safhasındaki davranışları nedeniyle de 1/6 oranında takdiri indirim uygulanmıştır.”