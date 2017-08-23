Mahkeme başkanı sert çıktı... Burası şov yeri değil...

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, daha önce Türkçe kahraman anlamına gelen "hero" yazılı tişörtle duruşmaya geldiği için tepki çeken sanıklardan eski astsubay Gökhan Güçlü'nün, "Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un tarafsızlığını yitirdiği" iddiasıyla verdiği "reddi hakim" talebi dilekçesi görüşüldü.



Mahkeme heyetince söz verilen davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, "Yapılan yargılama sırasında mahkeme başkanının kendisine verilen görev ve yetki bağlamında duruşma inzibatını sağlamak amacıyla gerekli müdahalelerini yaptığı, tarafsızlığını kaybettiğini gösterir herhangi bir söz veya eyleminin bulunmadığı, sanık Gökhan Güçlü'nün dilekçesinde belirttiği hususların bu nedenle yaşanan gerçeğe uygun olmadığı, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu açıkça belli olduğundan talebinin reddine karar verilmesini kamu adına talep ederiz." dedi.



Mahkeme heyetinin kararını açıklayan Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü'nün mahkeme başkanına yönelik "reddi hakim" talebi dilekçesinde belirttiği hususların yerinde olmadığı, açıkça yargılamayı uzatma amacına yönelik olduğu anlaşıldığından red talebinin oy birliğiyle geri çevrilmesine karar verildiğini söyledi.

Dilekçede duruşmaların geç saatlere kadar sürdüğüne yönünde ifadelerin yer aldığını belirten Baştoğ, duruşmanın sadece iki gün geç saate kadar devam

ettiğini dile getirdi. Baştoğ, uzamanın sanıkların savunmasını bölmek istemelerinden ve bazı sanıkların savunmasının çok uzun olmasından kaynaklandığını vurguladı.



'UYUYORSUNUZ' DEDİ



Söz alan sanık Güçlü'nün "Duruşmalar geç saatlere kadar sürdüğü için yargılama sağlıklı bir ortamda yapılamıyor, uyuyorsunuz" iddiası üzerinde Baştoğ, "Ben uyumuyorum sizler uyuyorsunuz, kayıtlarımızda mevcut. Biz de etten kemikteniz. Sürekli duruşma yapmak bizleri de yoruyor ama duruşmanın sağlıklı ilerlemediği doğru değil. Savunmaları dikkatle dinliyoruz." dedi.

BURASI ŞOV, GÖSTERİ SALONU DEĞİL



Bazı sanıkların savunma hakkı kapsamında değerlendirilemeyecek söylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Baştoğ, dünkü oturumda defalarca yaptığı uyarılara rağmen şov yapmaya ve başkalarına saldırmaya çalışan iki sanığın savunmasını sonlandırmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Savunma kapsamı dışına çıkılmaması konusunda sanıkları uyaran Baştoğ, "Burası duruşma salonu, şov ve gösteri salonu değil. Kimsenin savunmasını kısıtlamıyoruz ama savunma sınırlarının dışına çıkılmasına müsaade edemeyiz. Bazı sanıklar çocukluğundan başlayıp geçmişini anlatıyor, sabırla dinliyoruz. Savunma hakkı, başka insanlara saldırma, hakaret etme hakkı vermez. Böyle bir durum olduğunda müdahale etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı



Duruşmaya sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.