Mahkeme, arsa sahipleri için verdiği 'haciz' kararını kaldırdı

Sayıları 800’ü bulan aile 5 yıl kadar önce Makrom Yapı’nın tanıtımını yaptığı projelerden konut aldı. Kimi aile ödemenin bir kısmını peşin yaptı kimi kredi çekti, kimi teslim edilmeyen konutlar için arsa sahibinin mülklerine de haciz şirkete senet verdi. Ancak, satışı yapılan konutlar vaat edilen tarihte teslim edilmediği gibi bazı projelerin temeli dahi atılmadı. Aralarında şirket sahiplerinin de olduğu çok sayıda kişi iki yıl önce gözaltına alında, 6 kişi bir süre tutuklu kaldı.

MAĞDURLARDAN İKİSİ BAŞVURDU

Makrom Yapı ile ilgili 13 kişi hakkında ağır ceza mahkemesinde ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile açılan dava devam ederken Bakırköy Tüketici Mahkemesi geçen Ağustos ayı başında önemli bir karar vermişti.

Şirketten satın aldıkları evleri teslim edilmeyen iki kişi adına Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde açılan 'tapu iptal ve tescil davası'nda ara karar 1 Ağustos günü verildi. Anılan davada, davalı konumdaki isimler olarak arsa sahipleri Ahmet Kayıkçı ve Mustafa Kayıkçı kardeşlerin yanı sıra, Ebrar Reklam ve Tanıtım Hiz. İnş. şirketi ve Makrom Danışmanlık Hiz. İnş şirketi adına kayıtlı tüm varlıklar için ihtiyati haciz talep edilmişti.

Mahkeme, verdiği ara kararda davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına, borca yetecek miktardan fazla olmamak üzere ihtiyati haciz koydu.

KARAR İLGİLİ TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLDİ

Bu karar, hem bankalara hem de tapu müdürlüklerine gönderildi. Kayıkçı kardeşler adına tespit edilen Trabzon Arsin ve Büyükçekmece’deki gayrimenkullere Bakırköy İcra Müdürlüğü’nün talebi ile haciz konuldu.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ, YENİ KARAR ÇIKTI

Ancak, Kayıkçı kardeşler ve Ebrar Reklam avukatları karara itiraz etti. Mahkeme daha önceki ara kararında dönerek yeni bir karar verdi. 25 Eylül tarihli kararda, Makrom Danışmanlık şirketi için verilen ihtiyati haciz kararının devamına, Kayıkçı Kardeşler ve Ebrar Reklam için verilen kararın ise kaldırılmasına karar verildi. Böylece, mahkeme daha önceki ara kararında kısmen dönerek, arsa sahiplerinin mal varlıkları üzerindeki haczi kaldırdı.