'Mahkeme 454 günde arabulucu üç haftada sonuçlandırıyor'

Arabuluculuk Kanununun 5 yıl önce yürürlüğe girdiğini hatırlatan Av. Mete, arabulucuya götürülen davaların yüzde 90'ının işçi-işveren uyuşmazlığı olduğunu belirtti. Av. Mete, arabulucuya giden anılan uyuşmazlıkların yüzde 100'e yakın bir oranda anlaşma ile sonuçlandığını söyledi.

Av. Mete, arabuluculuk yaptığı uyuşmazlıklardan birine ilişkin şu bilgileri verdi: "Uyuşmazlıkta işçi A.’nın işveren B.’ye karşı dava açmak üzere iken avukatlık hizmeti talebi ile tarafıma gelmesi üzerine kendisine söz konusu uyuşmazlığın arabuluculukla çözülebileceğini belirttim. Karşı tarafa gönderilen davet mektubuna olumlu yanıt verilmesi üzerine, taraflar bir araya geldi. Yapılan görüşme neticesinde tarafların birkaç saat içerisinde anlaşmaya varabilecek düzeye geldiklerini görebiliyorum. Oysa aynı olayda taraflar mahkeme yoluna başvurmuş olsalardı, A.’nın alacağına kavuşması ortalama 2-3 yıl kadar sürebileceği gibi bir yandan da yargılama harçlarını cebinden ödemek zorunda kalacaktı. İşçi-işveren uyuşmazlıklarındaki başarı oranı arabuluculuğun neden bu konuda zorunlu hale

getirildiğini çok net açıklamaktadır.”

MAHKEME 454 GÜNDE SONUÇLANDIRIYOR

Arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşan davalarda her iki tarafın da kazandığı görüşünü savunan Av. Mete açıklamasının devamında "Her süreçte olduğu gibi iş mahkemeleri sürecinde de davanın bir kazananı ve bir de kaybedeni vardır. Ancak ilgili anlaşmazlık yargıya taşınmadan önce arabuluculuk sürecinde çözülürse her iki tarafın da sadece karşılıklı iletişim kurarak maksimum kazanç elde edeceği bir sonuca varılacaktır.

Barışçıl yöntemler kullanılması verimliliğe katkı sağlarken, şirket içindeki çatışmaların azalması sonucunu doğuracak ve çalışan bağlılığını da arttıracaktır. Arabuluculuk hizmeti ile hem zamandan tasarruf edilecek hem de süreç daha ekonomik olacaktır. Türkiye’de iş davalarının sonuçlanma süreci ortalama 454 gündür. Arabuluculuk hizmeti ile dava süreci başlamadan çözüme kavuşacak anlaşmazlıklar ortalama 3 hafta en fazla dört hafta içinde sonuçlanacaktır. Adalet Bakanlığı verilerine göre işçi-işveren davalarının yüzde 41’inin bir günden daha kısa bir sürede çözüldüğü görülmekte" şeklinde konuştu.





TARAFLARIN BİLGİ VE BELGELERİ GİZLİ

Arabulucuya giden uyuşmazlıklarında gizlilik esasının söz konusu olduğunu kaydeden Av. Mete "Yargı sürecinde dosya içinde yer alacak tüm bilgi ve belgeler açıklıkla mahkeme heyetine sunulmak durumundadır. Arabuluculuk faaliyeti içindeki her türlü bilgi, belge ve tutulan kayıtlar ise gizlidir. Bu gizlilik ilkesi sayesinde mahkemedeki yargılama sisteminin aksine her türlü şirket sırlarının veya kişiye özel bilgilerin açığa çıkması engellenmektedir. Aksine davranışın cezai yaptırımları vardır" dedi.