Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mahkeme: 4 yaşındaki çocuk istismarı kurgulayamaz

    Mahkeme: 4 yaşındaki çocuk istismarı kurgulayamaz

    Felat BOZARSLAN/DHA
    02.02.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde, işyerine gelen 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 66 yaşındaki emlakçı M.R.Ç.’yi 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

    Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada M.R.Ç. kendisine iftira atıldığını belirtip cinsel yeterliliği olmadığı savunmasını yaptı. Mahkeme gerekçeli kararında, henüz 4 yaşında olan mağdurun bu şekilde bir olayı kurgulayarak sanığa iftira atmasının mümkün olmadığını belirtti.

    Sanığın cinsel yeterlilik testine tabi tutulan hastane raporunda ‘ereksiyon oluşmuştur’ ifadelerine dikkat çeken mahkeme, sanığın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu kaydetti. Sanığın 60 yaş üzerinde olması ve mağdurun yaşının küçüklüğünün dikkate alındığını belirten mahkeme, cezanın alt sınırından uzaklaşılarak verildiğini ve indirim uygulanmadığını kaydetti.

    Etiketler: çocuğa istismar , çocuğa cinsel istismar , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri