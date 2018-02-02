Mahkeme: 4 yaşındaki çocuk istismarı kurgulayamaz

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada M.R.Ç. kendisine iftira atıldığını belirtip cinsel yeterliliği olmadığı savunmasını yaptı. Mahkeme gerekçeli kararında, henüz 4 yaşında olan mağdurun bu şekilde bir olayı kurgulayarak sanığa iftira atmasının mümkün olmadığını belirtti.



Sanığın cinsel yeterlilik testine tabi tutulan hastane raporunda ‘ereksiyon oluşmuştur’ ifadelerine dikkat çeken mahkeme, sanığın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu kaydetti. Sanığın 60 yaş üzerinde olması ve mağdurun yaşının küçüklüğünün dikkate alındığını belirten mahkeme, cezanın alt sınırından uzaklaşılarak verildiğini ve indirim uygulanmadığını kaydetti.