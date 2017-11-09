KRV'de din dersi için 20 yıl sonra karar

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde İslam din dersleriyle ilgili 20 yıldır süren bir dava, sonunda karara bağlandı. Münster’deki Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi, eyalet okullarında din dersi vermek ve bunun içeriğini belirlemek isteyen Almanya Müslümanlar Konseyi ile İslam Konseyi’ne izin vermedi. Mahkeme, gerekçe olarak iki İslami kuruluşun da anayasal anlamda dini cemaat olmmalarını gösterdi. Kararı açıklayan Başyargıç Bernd Kampmann, her iki kuruluşun da dini cemaat olma ölçütlerini yerine getirmediklerini söyledi.

Karar gerekçesinde buna ek olarak, davacı kuruluşların İslam din dersi verecek yetkinliğe sahip olmadıkları, İslam din dersi verebilmek için çatı kuruluşlarının geniş bir cemaat tabanına sahip olması gerektiği ve davacı kuruluşların bu niteliğe de sahip olmadıkları belirtildi. Yüksek Mahkeme, iki kuruluşun 1998’de açtığı davayla ilgili temyiz yolunu da kapattı.

İÇERİĞİNİ BİRLİKTE BELİRLİYORLAR

KRV Eyaletinde okullarda İslam din dersleri 2012 yılından beri veriliyor. Eyalette henüz dini cemaat olarak tanınmış bir İslami kuruluş olmadığı için derslerin içeriğini eyalet hükümeti ile dört büyük İslami kuruluştan oluşan Müslümanlar Konseyi birlikte belirliyor. Konseyde DİTİB, İslam Kültür Merkezleri ve davacı kuruluşlar Almanya Müslümanlar Konseyi ile İslam Konseyi bulunuyor. Bu model, 2019 yılına kadar geçerli. Bu tarihe kadar bu dört kuruluşun dini cemaat olma sürecini tamamlaması bekleniyor.