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    Mahkeme 1 Cent’i almaktan vazgeçti!

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    22.12.2017 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Bamberg Adliyesi, Türk vatandaşı Fedaker Apay’dan istediği 1 Cent’ten vazgeçti. 1 Cent için icra uyarısı gönderen mahkemeye mektup yazan Apay ‘taksit planı’ istemiş olay Hürriyet’in haberiyle kamuoyuna yansımıştı. Mahkeme bunun üzerine geri adım attı ve “Bir şanssızlık oldu” diyerek Apay’dan 1 Cent’i istemekten vazgeçti.

    Mahkeme 1 Cent’i almaktan vazgeçtiALMANYA’NIN Bamberg Eyalet Adliyesi, Türk vatandaşına gönderdiği, ‘1 Cent’i öde, yoksa cebri icra yoluyla tahsil edilecek’ gülünç uyarısını geri çekti. Bamberg Eyalet Mahkemesi olayın kamuoyuna yansıması üzerine “Bir şanssızlık oldu” diyerek, Türk vatandaşının 1 Cent’i ödemesi gerekmediğini açıkladı. Kamuoyu, Türk vatandaşı Fedaker Apay’a gelen uyarı mektubunu Hürriyet’in haberiyle duymuştu.

    MEKTUBA 70 CENTLİK PUL YAPIŞTIRILMIŞ
    Fedaker Apay’ın yaşadığı Dingolfing kenti mahkemesi, bir davadan dolayı kendisine 273.01 Euro masraf göndermiş, Türk vatandaşı ise 273 Euro’yu havale etmişti ve 1 Cent’i ise görmemezlikten gelmişti. Bunun üzerine Bamberg Adliyesi Fedaker Apay’a çok sert bir uyarı göndererek, bir hafta içinde açık kalan 1 Cent’i ödemezse, miktarın icra yoluyla tahsil edileceği konusunda uyarmıştı. Adliye uyarı mektubunu gönderdiği zarfa 70 Cent’lik de posta pulu yapıştırmıştı.

    TAKSİTLE ÖDEMEK İSTEMİŞTİ
    Fedaker Apay, uyarı mektubuna karşı mahkemeye bir mektup yazdı. Apay mektubunda “Bana çok ağır bir ceza göndermişsiniz. Bunu taksitle ödemek istiyorum. Benim için bir taksit planı gönderin” talebinde bulunmuştu.
    Bamberg Eyalet Mahkemesi olayın küçük meblağ uygulamasına da ters düştüğünü belirterek 1 Cent’i tahsil etme talebinden vazgeçtiğini açıkladı.

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