AK Parti'den Erdoğan Gökçek görüşmesine ilişkin ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Ünal, “Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama çok netti. Rutin bir görüşmeydi, yani Melih Bey'in daha önceden talep ettiği bir randevuya verilmiş rutin cevaptı. Yani Cumhurbaşkanımız görüşmek için çağırmadı Melih Bey'i, kendisinin daha önceden randevu talebi vardı. Bu talebe binaen tam da orada biliyorsunuz 5 milyon kitaplı bir kütüphane yapılıyor Külliye'nin orada ve gerçekten de bir müze çalışması var. Aynı zamanda da 15 Temmuz Şehitler Abidesi ile ilgili düzenleme halen devam ediyor. Bunlarla ilgili bir görüşmeydi. Ben daha önce de açıkladım, bir istifa talebi söz konusu değil ama bizim 4 aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Sizlere bunu sürekli söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın partiye tekrar dönmesiyle birlikte parti her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019'a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına, yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani 'Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek' diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığının bu konuda çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Ünal, 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladığını belirterek, “Enerji, ulaştırma, ekonomi politikaları sunumu var Berat Albayrak, Ahmet Arslan ve Mehmet Şimşek’in. Öğleden sonra ise güvenlik ve dış politika sunumu var, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunumları olacak. Pazar günü Başbakanımızın sunumu var. Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulumuz genel istişare gerçekleştirecekler. Kapanışta da Cumhurbaşkanımız kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Açılış ve kapanış konuşmaları dışındaki konuşmalarını basına kapalı gerçekleştiriyoruz” dedi.



Ünal, açıklamaları öncesi basın çadırını ziyaret ederek, gazeteciler ile sohbet etti. Toplantının gerçekleştirildiği otelin yöneticileri ise Ünal ve basın mensuplarına üzerinde ‘Türkiye’ yazılı atkı hediye etti.