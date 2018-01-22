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Mahalleyi sanal ortama taşıyan uygulama: Bikoshu

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

Bikoshu, tüketicilerin mahallelerinde bulunan dükkân, mağaza ve restoranlardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan lokal bir sanal pazaryeri.

Bikoshu üç girişimci ortağın çocukluklarındaki mahalle konseptini sanal ortama taşıma hayaliyle doğdu. Kendini hiper-lokal pazaryeri olarak tanımlayan Bikoshu, kullanıcıların mahallelerinde bulunan restoran, dükkân ve mağazalardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan bir platform. Bikoshu’nun misyonu mahallede eve veya işyerlerine servis yapan esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncülük etmek. Bu anlamda, Bikoshu’nun hizmet vereceği potansiyel esnaf ve KOBİ sayısı 2016 sonu itibariyle 500 binin üzerinde hesaplanıyor. (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu verilerine göre).

Bikoshu’nun diğer online sipariş sitelerinden en büyük farkı; bakkaldan fırına, petshop'tan kuru temizlemeye her türlü günlük tüketim ihtiyacını son kullanıcılara aynı platformda sunabilmesi.Bikoshu; bakkal, market, restoran, fırın, pastane, kahve, ofis malzemeleri, çiçekçi, kozmetik ve kuruyemişçi gibi farklı dükkânları bir arada barındırıyor. Her büyüklükte ve her sektördeki işyeri Bikoshudünyasının parçası olabiliyor.

Bikoshu Kurucu Ortağı Tolga Özbilün sanal mahalle hayallerine şu yorumu yapıyor: “Mahallede sipariş vermek için akla gelen ilk mecra olmaya talibiz. Tüm esnafın sanal ortamda yer aldığı bir platform üzerinden kısıtlı zamanı olan günümüz tüketicisine hız kazandıracağımızı düşünüyoruz. Esnafa verdiğimiz destek ve son kullanıcıya yaptığımız mahalle vurgusuyla mahalle bilincini ve dayanışmasını geliştirmek istiyoruz. Çok yakında bütün Türkiye’deBikoshu aracılığıyla internet çağına ayak uydurmuş lokal kahramanlar çıkacağına inanıyoruz.”

Etiketler: uygulama , telefon
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