 Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ı yoğun bakımda… Alp Balkan kimdir

Alp Balkan için takipçilerinden dua isteyen Onur Akay, şunları yazdı:



Herkese hayırlı bir Cuma günü dilerim. Yıllar önce benim de rol aldığım, nostaljinin tozlu raflarında yerini alan efsane dizi Mahallenin Muhtarları’nda, 10 sene ‘Eczacı Bahadır’ karakterine hayat veren oyuncu arkadaşımız Alp Balkan’ı mutlaka hatırlayacaksınız... Bypass ameliyatı geçiren Alp, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatıyor. Mahallenin yakışıklı eczacısı Alp'in dualarımıza ihtiyacı var. Aynı zamanda müzisyen olan arkadaşımız, Bülent Ersoy’dan Tarkan’a kadar çok sayıda sanatçıya da vokal yapmıştır. Bu mübarek günde dualarınızı eksik etmeyin.

ALP BALKAN KİMDİR?

1 Ocak 1970’te doğdu. Bir döneme damga vuran mahalle dizisi Mahallenin Muhtarları’nda Eczacı Yusuf karakterine hayat verdi. 1992 yapımı Mahalle’nin Muhtarları dizisinden sonra sırasıyla; Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız ve en son 2005 yapımı Davetsiz Misafir’in kadrosunda yer aldı.