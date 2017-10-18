Mahallenin göbeğinde silahlı çatışma...

Olay, gece geç saatlerde Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rüştü Küçükömer Caddesi’nde henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma başladı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, olay yerinde çok sayıda uzun namlulu tüfek ve tabancaya ait boş kovan olduğunu belirledi.



6 araç ve 5 işyerinin hasar gördüğü olayla ilgili polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıkları, grupların birbirine karşılıklı ateş ettiklerini öne sürdü.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.