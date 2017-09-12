Mahallenin geçim kaynağı 'Funda'

Mayıs ayında ekimi eylül ayında da hasadı yapılan funda bitkisi (süpürge otu), yaprak ve tohumlarından ayrıldıktan sonra kurutularak demeti 5 liradan satılıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde funda bitkisinin hasadına başlandı.

Teknolojik gelişmelere bağlı şehirlerde kullanımı yok denecek kadar azalan ancak kırsalda hala tercih edilen süpürge, Susurluk'taki yaşayan Romanlar tarafından yapılıyor.

İlçe, sadece süpürge yapımında değil ham maddesi olan funda bitkisinin üretiminde de ilk sıralarda geliyor. Süpürge otu, Edirne'den sonra en fazla Susurluk'ta, yaklaşık 6 bin dönüm alanda yetiştiriliyor.

Susurluk'un Reşadiye Mahallesi Muhtarı Necat Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede fazla maliyet gerektirmeyen süpürge otu ekiminin yaygın olduğunu ifade ederek, tohumunun mayısta toprakla buluşturulduğunu anımsattı.

"MAHALLENİN GEÇİM KAYNAĞI"

Her ne kadar çalı bitkisi olsa da tohumun bırakılmasından önce tarlanın işlendiğini vurgulayan Kuru, şöyle konuştu:

"Bizim mahallenin geçim kaynağı süpürge otu. Yaz boyunca bu ürün ile ilgilenilir ve hasat edilir. Tarla sürülür, tohum bırakılır ve gübresi atılır. Eylülde de hasat başlar. Şimdi hasat zamanındayız, ilk önce oraklarla biçiyoruz, sonra yapraklarını ayırıyoruz, taraktan geçirilerek tohumları alacağız. Daha sonra geniş alana sererek kurutacağız ve demetleyerek satışa hazır hale getireceğiz. Bu süpürge otlarını, Kocaeli, Sakarya, Samsun, İzmir (Ödemiş) ve Bursa'dan (Mustafakemalpaşa) gelen süpürge imalatçıları satın alır."

Susurluk'ta dönüm başına 100 kilogram ürün alındığını dile getiren Kuru, demet halindeki otun kilosunun 5 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Süpürge otunun tohumlarını güvercin, tavuk ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yem olarak kullandıklarını belirten Kuru, ilçede 8 mahallede funda bitkisinden süpürge yapıldığını anlattı.

Kuru, teknolojiye direnen süpürgeden ot üretimiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişinin ekmek yediğini aktardı.