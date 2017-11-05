Mahalleliye korku salmıştı! Türbe yalanı tutmadı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 56 yaşındaki G.Ö. isimli kadının 'uyuşturucu ticareti yaptığı, yanında bulundurduğu silahla da halkı tehdit ettiği' ihbarı üzerine harekete geçti.

Kadının evine baskın düzenleyen ekipler, 80 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 1 hassas terazi ele geçirdi. Evde yapılan aramada yeşil renkli taş yapıyı aramak isteyen polislere engel olmaya çalışan G.Ö., "Orası türbedir, açılması günahtır" dedi.

Polisin orada yaptığı aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 30 mermi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö. tutuklandı.