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    Mahalleliye büyük şok! Sabah kalkıp otomobillerine baktıklarında...

    Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)
    30.01.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Maltepe’de park halindeki 20 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlatıldı. Polis, araçların lastiklerini patlatanları arıyor.

    Başıbüyük Mahallesi Yeşilçam Sokak’ta park halindeki 20 aracın lastiğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi.

    SABAH KALKTIKLARINDA GÖRDÜLER

    Sabah evlerinde çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiğinin patlamış olduğunu gördü, durumu polise bildirdi. Bazı araç sahipleri lastiklerini kendi imkânları ile değiştirmeye çalışırken bazıları ise lastikçi çağırdı.

    Mahalleliye büyük şok Sabah kalkıp otomobillerine baktıklarında...

    'SABAH KÖTÜ BİR OLAYLA UYANDIK'

    Rahmi Bölük isimli otomobil sahibi, "Sabah kalktık ve geldik aracımın lastikleri kesilmiş. Sokaktaki bütün araçların lastiklerini kesmişler, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Bazılarının tek lastiğini, bazılarının çift lastiğini patlatmışlar" diye konuştu.

    Mahalleliye büyük şok Sabah kalkıp otomobillerine baktıklarında...

    Lastikleri patlatılan başka bir araç sahibi Kemal Arıcan, "Sabah kötü bir haberle uyandık. Lastiklerimizi kesmişler, sokakta kötü bir sahneyle karşılaştık. İnsanlar zor şartlarda geçiniyor, yazık günah. Herhangi bir kamera kaydı ya da görgü tanığı olmadığı için mağduruz" dedi.
    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

    Etiketler: istanbul , Maltepe , otomobil lastiği , lastik patlatma , son dakika
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