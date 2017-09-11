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    Mahalleli mezarlığın satılmasına isyan etti!

    İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)
    11.09.2017 - 12:19 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 12:40

    Sakarya’nın Pamukova Belediyesi tarafından mahalle mezarlığının satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın satıldığını öğrenince isyan etti. İbrahim Solak, "Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem" dedi.

    Pamukova Belediyesi, Pamukova Özbek Mahallesi’nde 104 parsel numaralı 150 yıllık 3 bin 400 metrekare alana sahip mezarlık ve mezarlığın yanında bulunan 107 parsel numaralı 1000 metrekarelik mezarlık alanını tapu kayıtlarında tarla olarak görününce, bir firmaya ve bir şahsa tarla olarak sattı. Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın belediye tarafından satıldığını öğrenince isyan etti.

    Mahalleli mezarlığın satılmasına isyan etti

    Özbek Mahallesi sakinlerinden İbrahim Solak, Pamukova Belediyesi Başkanı Cevat Keser’in kendisine yanlışlıkla belediye mezarlığının satıldığını söylediğini iddia ederek, "Biz bunu kabullenemiyoruz. Biz belediyemize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Dedelerimizin camiye bağışladığı yerleri belediyemizin üzerine geçirdiler bunu kabullendik. Ama mezarlıklarımızın satılmasını kabullenemeyiz. Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem" dedi.

    Mahalleli mezarlığın satılmasına isyan etti

     

    Etiketler: Sakarya , mezarlık , son dakika , Satış
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