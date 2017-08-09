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    Mahalleli küçük kızın çığlıklarına koştu!

    Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 17:28Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 17:31

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, vatandaşlar zihinsel engelli 11 yaşındaki kızı taciz ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövüp polise teslim etti. Adliyeye sevk edilen A.Ü. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

    Olay, Gebze Mutlukent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri küçük bir kızın çığlıklarını duydu. Mahalle sakinleri küçük kızı taciz ettiğini ileri sürdükleri A.Ü’yü yakalayarak dövdü. A.Ü. aldığı darbelerin etkisiyle sendelerken, kızın 20 yaşında olduğunu, yeğeni olduğunu söylerken, daha sonra ise tanımadığını belirtti.

    Vatandaşlar bu sırada polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, A.Ü’yü gözaltına aldı. Küçük kızın olay yerinden bisikletle ayrıldığı belirlendi. Küçük kızın bulunamaması üzerine A.Ü. serbest bırakıldı. Şikayet üzerine A.Ü. yeniden gözaltına alınırken, tacize uğradığı iddia edilen çocuk sağlık kontrolünden geçirildi. Küçük kızın cinsel istismara uğramadığı belirlendi. A.Ü. adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Etiketler: engelli çocuklar , çocuk istismarı , Polis
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