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    Mahalleli bu sabah büyük korku yaşadı

    Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
    22.09.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 11:42

    SİVAS’ta belediyenin alt geçit çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu deldi. Ekipler, gaz sızıntısını vanayı kapatarak durdurdu.

    Olay, saat 09.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Sivas Belediyesi tarafından cadde üzerine yapılan alt geçit çalışması sırasında kazı yapan iş makinesi aynı bölgeden geçen ana doğalgaz borusuna temas etti. Borunun delinmesiyle birlikte içerideki gaz basınçla patlama sesi çıkardı. O anlarda mahalle sakinleri ve çevrede bulunan esnaf büyük panik yaşadı. Çevre sakinleri durumu itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipleri taşıyan araçlardan biri önde aniden durunca arkadan gelen diğer araç çarptı. Araçlarda hafif maddi hasar meydana gelirken, doğalgaz ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra gazı ana vanadan kesti. Sızıntı nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu sardı. Bazı vatandaşlar bölgede gerekli önlemin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

    Mahalleli bu sabah büyük korku yaşadı

     

    Mahalle sakinlerinden Necati Karaman, "Kepçe vurunca boru delindi. Basınçla asfalt ve toprak havaya uçtu. Çok kötüydü. Mahallede herkes korktu. Herkes bir tarafa kaçıştı. İşçilerin elinde sigara yoktu. Eğer sigara olsaydı patlama olabilirdi" dedi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: doğalgaz borusu , doğalgaz patlaması , sivas
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