Mahalle muhtarı, tartıştığı arkadaşını öldürdü

Alanya Aydap Mevkii’ndeki olay, saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat Toksöz, iddiaya göre evinin önündeki alanda birlikte alkol aldığı Bilal Top ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Toksöz, ruhsatlı tabancasıyla Bilal Top’a ateş etti.

Bilal Top, olay yerinden yaşamını yitirirken Suat Toksöz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan Suat Toksöz, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Suat Toksöz tarafından öldürülen Bilal Top