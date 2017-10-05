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    Mahalle muhtarı, tartıştığı arkadaşını öldürdü

    DHA
    05.10.2017 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya İlçesi’nde Uğrak Mahalle Muhtarı Suat Toksöz, tartıştığı arkadaşı Bilal Top’u tabancayla öldürdü.

    Alanya Aydap Mevkii’ndeki olay, saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

    Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat Toksöz, iddiaya göre evinin önündeki alanda birlikte alkol aldığı Bilal Top ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Toksöz, ruhsatlı tabancasıyla Bilal Top’a ateş etti.

    Bilal Top, olay yerinden yaşamını yitirirken Suat Toksöz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

    Gözaltına alınan Suat Toksöz, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mahalle muhtarı, tartıştığı arkadaşını öldürdü
    Suat Toksöz tarafından öldürülen Bilal Top

    Etiketler: Antalya , mahalle muhtarı , cinayet
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