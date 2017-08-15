Mahalle baskısı yüzünden tecavüzcüsüyle evlendi

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mağdur K.Ç. “Sanığın annesi şikâyetten vazgeçersem beni oğluyla evlendireceğini söyledi. İstemiyordum ama ailemin zor durumda kalmaması için kabul ettim ve şikâyetten vazgeçtim. Resmi nikâh yapacaklarını söylediler ancak yapmadılar. 23 gün evli kaldıktan sonra da babamın evine gönderdiler. Düğünde çekilen fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunmak için böyle bir senaryo planlamışlar” dedi.



‘AİLE MAĞDUR OLMASIN’ DİYE

Mahkeme, kesin delil elde edilemediğinden sanıkların 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatlerine hükmetti. Mahkeme, bu suçun şikâyete bağlı olduğunu ve mağdurun şikâyetten vazgeçtiğini belirtti. Mahkemenin kadın hâkimi Ayşegül Özaltun Baba, beraat ve düşme kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde sanıkların kendilerini kurtarmaya yönelik ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten hâkim, tecavüzcüsü ile evlenen mağdurun mahalle baskısı ve ailesini daha fazla mağdur etmemek için evlenmeyi kabul ettiğini ve şikâyetten vazgeçtiğini kaydetti.