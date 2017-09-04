Magnum’a seçilen ilk Türk

Emin Özmen, Magnum serüvenini şöyle anlattı:

‘4 YIL BİR KONUYU FOTOĞRAFLAYACAĞIM’

“Süreç bugüne kadar Magnum ailesine katılan tüm fotoğrafçılar için 70 yıldır aynı sistemle seçiliyor. 2 senelik bir sözleşme yaptık ve bu süreç boyunca Magnum ajansı tarafından temsil edileceğim. 2 yıl sonunda çalıştığım ana konulardan birini geliştirip tekrar masaya koymam bekleniyor, bu kez yüzde 66 oranında bir kabul görmeniz gerekiyor. Toplam 4 yıl sonunda asıl üye olabiliyorsun. Bu 4 yıllık süreç sizin bir konuya ağırlık vererek tüm enerjinizle geliştirmenizi amaçlayan bir dönem. Fotoğraflarımla yakın coğrafyamda yaşanan hikâyeleri bir araya getirmeye çalışacağım. Bu konuların dışında elimden geldiğince dünyada ve bölgede yaşanan yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğim.”

PEK ÇOK ÖDÜL KAZANDI

1985 yılında Sivas’ta doğan Emin Özmen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu. Çalışmaları TIME dergisi, New York Times, Le Monde dergisi, Paris Match, Der Spiegel, L’Obs ve daha birçok medya tarafından yayınlandı. TIME, fotoğraflarından birini, 2013 yılının En İyi 10 Fotoğrafı arasında gösterdi. Dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı ödülü olarak gösterilen World Press Photo’da 2012 ve 2013 yıllarında 2 kez Türkiye’ye ödül getirdi.