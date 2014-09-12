Magnum’un 25. yıl hediyesi Lamborghini’nin sahibi belli oldu

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda halka açık olarak yapılan ve sunuculuğunu ünlü model Tülin Şahin’in üstlendiği çekilişle asil ve yedek talihliler belirlendi.
Yıllardır takipçilerini yaptığı promosyonlar ve kazandırdığı lüks hediyelerle şaşırtmayı başaran Magnum’un 25. yaşına özel ödülü son model Lamborghini marka otomobil oldu.
Rüya hediye 10 gün boyunca dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarları arasında yer alan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sergilenerek fuar katılımcıları tarafından yoğun bir ilgi gördü.
6 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30’da ise katılımcılar tarafından büyük bir heyecan ve merakla beklenen çekiliş halka açık olarak gerçekleştirildi.
Magnum 25. yıl otomobil çekilişinin sunuculuğunu ünlü model Tülin Şahin üstlendi.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, kampanyaya Gaziantep’ten katılan Gülizar Turgut asil talihli, Kırklareli’nden katılan Tuğçe Ciğer yedek talihli oldu.
İlandır.