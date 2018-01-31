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    Mağdurlar geri çağrılacak!

    Salim UZUN/ANTALYA
    31.01.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Hürriyet’in gündeme getirdiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan radyasyon skandalı gündem yarattı. Hurdaya ayrılan cihazlarla ışın tedavisi uygulandığı ve izinsiz nükleer deney yapılarak radyasyon sızıntısına neden olunduğu iddiaları sonrası üniversite rektörü açıklama yaptı. Haberin ayrıntıları şöyle:

    Mağdurlar geri çağrılacak‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, olayla ilgili başlatılan disiplin soruşturmasının tamamlandığını söyledi. Ünal, bir öğretim üyesine kademe ilerleme cezası verildiğini, kamu görevinden çıkarma cezası teklif edilen 2 öğretim üyesine ait dosyaların ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderildiğini belirterek, “Disiplin soruşturmasına konu olan fiiller aynı zamanda ceza hukuku anlamında da suç teşkil ettiğinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.
    Hurdaya ayrılan (HEK) cihazlarla ışın tedavisi gören hastaların tespiti için özel bir komisyon oluşturulduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Ünal, “Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

    KOMİSYON NASIL ÇALIŞACAK?

    Komisyonun nasıl çalışacağı ile ilgili Hürriyet muhabirine özel bilgiler veren yetkililer, şöyle dedi: “HEK cihazlarda ışın tedavisi alan kanser hastalarının tespiti için özel bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon hasta kayıtlarını yeniden incelemeye aldı. Ayrıca tedavi süreçleri de mercek altında. Soruşturmanın kamuoyuna duyurulmuş olması yeni şikâyetleri gündeme getirebilir. Tedavisinde eksiklik tespit edilen hastalar geri çağrılacak.”

    NE OLMUŞTU

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yürütülen ışınla kanser tedavisi uygulamalarına ilişkin başlattığı soruşturmada; kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazları lisanssız olarak çalıştırıldığı, hurdaya ayrılan (HEK) cihazlarla tüm vücut hastalarına (TBI) ışın tedavisi uygulandığı, kanser hastaları için kritik önem taşıyan tedavi planlarının medikal fizikçi onayı aranmadan tıp öğrencileri tarafından yapıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yapılan izinsiz deneylerde foton, nötron sızıntısı yaşandığı vurgulanmıştı.

    Radyasyon raporu: Kanserli hastaların olduğu yerde izinsiz nükleer deneyRadyasyon raporu: Kanserli hastaların olduğu yerde izinsiz nükleer deney

    Etiketler: gazetehaberleri , rektör , Akdeniz Üniversitesi Hastanesi , son dakika
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