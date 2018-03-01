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Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

İstanbul DHA
01.03.2018 - 02:01 | Son Güncelleme:

Usta oyuncu Ercan Yazgan’ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Yazgan, geçtğimiz Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli’deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan’ın sağlık duurumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi


1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı.

Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

 

 

Etiketler: ercan yazgan , Felç , felç tedavisi , ercan yazgan kimdir , son dakika
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