Ara
MENÜ
Haberler >Magazin>Turkish Airlines Harbiye açıkhava konserleri başlıyor

Turkish Airlines Harbiye açıkhava konserleri başlıyor

Hürriyet Haber
11.08.2019 - 21:01 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı ‘Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ 10 gün boyunca dinleyicilerine muhteşem bir müzik ve gösteri şöleni yaşatacak. Unutulmaz şarkıların seslendirileceği konserlerde müziğin sesi Türk Hava Yolları ile zirveye ulaşacak!

21 Ağustos’ta Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla Deniz Seki&Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy&Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi dev isimlerle devam edecek ve 30 Ağustos’ta Murat Dalkılıç konseri ile son bulacak.

Poll Production organizasyonu Demirören Tv Medya Sponsorluğunda gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri 21-30 Ağustos tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde.

‘Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’ Etkinlik Takvimi:

21 Ağustos - Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun

22 Ağustos - Deniz Seki&Rafet El Roman

23 Ağustos - Haluk Levent

24 Ağustos - Serdar Ortaç

25 Ağustos - Anadolu Ateşi

26 Ağustos - Bülent Ersoy&Selami Şahin

27 Ağustos - Berkay

28 Ağustos - Nükhet Duru (Sinema Senfoni Orkestrası Eşliğinde 'Film Gibi')

29 Ağustos - Mustafa Sandal

30 Ağustos - Murat Dalkılıç

Etiketler: thy

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2019
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.