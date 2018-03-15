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Sosyal medyanın tartıştığı fotoğrafa Kaynarca'dan ilk yorum

Hurriyet.com.tr
15.03.2018 - 22:57 | Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraftaki oyuncuların içki bardaklarını gizledikleri, buz kovasını ise masada bıraktıkları iddia edilmişti. Bu fotoğrafla ilgili Şahan Gökbakar da 'Abiler ablalar rakı içiyorsanız afiyetle için. Kasmayın bu kadar... Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar?' yorumunu yaptı. Kaynarca'dan Gökbakar'a cevap geldi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Kadıköy’de bulunan bir mekanı seçti. Mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Oktay Kaynarca’nın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyanın diline düştü.

Gecede sosyal medya hesaplarından paylaşmak için fotoğraf çekilen oyuncuların masadaki içki bardaklarını gizledikleri, buz kovasını ise masada bıraktıkları iddia edildi. Sosyal medyada da binlerce kullanıcı bu fotoğrafı yorumladı. 

Sosyal medyanın tartıştığı fotoğrafa Kaynarcadan ilk yorum

ŞAHAN'DAN OKTAY KAYNARCA'YA GÖNDERME

Kaynarca'nın paylaşımı, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın da diline düştü. Instagram sayfasındaki hikayesinden Kaynarca'nın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, fotoğrafın üzerine şu notu yazdı:

'Ekibin hepsinin tek kol masa altında... Abiler ablalar rakı içiyorsanız afiyetle için... Kasmayın bu kadar yaa... Kim ne diyecek size, dese ne olur ayrıca? Kimler kimler neler yapıyor. Boşverin... Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar? Yok daha nerler... Keyfiniz bol olsun..."

Sosyal medyanın tartıştığı fotoğrafa Kaynarcadan ilk yorum

KAYNARCA'DAN İLK YORUM

Kaynarca'dan ise Gökbakar'ın bu mesajına yanıt olarak şu paylaşım geldi:

"Sevgili Şahan Gökbakar'a bizi bu kadar dikkatli ve iyi izlediği için teşekkür ederiz...Keşke diğer fotoğraflara da baksaydı :)))"

 

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Etiketler: oktay kaynarca , şahan , rakı , balık
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