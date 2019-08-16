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Sen atomu da parçalarsın

Hürriyet Haber
16.08.2019 - 09:01 | Son Güncelleme:

İrem Derici önceki akşam Antalya’daki Swandor Hotel&Resort Topkapı Palace’ta konser verdi.

Sahnede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Derici, o karelerin altına “Dün gece Antalya. Saatte 180 km hızla terlememize rağmen bu fotoğrafları çekebilen Gökhan Bora... Sen var ya atomu da parçalarsın” notunu düştü.

Sen atomu da parçalarsın

Etiketler: irem derici , konser

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