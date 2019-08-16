Sen atomu da parçalarsın

Sahnede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Derici, o karelerin altına “Dün gece Antalya. Saatte 180 km hızla terlememize rağmen bu fotoğrafları çekebilen Gökhan Bora... Sen var ya atomu da parçalarsın” notunu düştü.
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