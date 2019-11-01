Sadettin Saran kimdir?

Türk iş adamı ve spor yöneticisi Sadettin Saran, 1964 yılında dünyaya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Grubunu kurdu ve birçok markanın temsilciliklerini üstlendi.

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yaptı ve iki yıl En Değerli Sporcu seçildi.

1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yaptı ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırdı.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran ikinci evliliğini 2012 yılında Diş Hekimi Dr. Emek Külür ile yaptı. Sadettin Saran bir süredir Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile birlikte.