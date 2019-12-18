Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil kimdir, kaç yaşında? Eşi Evren Yazgan hakkında bilgiler

Mehmet Ali Erbil’in 37 yaşındaki kızı Sezin Erbil, anne oldu. Müjdeli haber ardından hem Sezin Erbil hem de eşine ilişkin bilgiler araştırılıyor. İşte çiftin hayatına ilişkin bilgiler...

Ünlü çocuğu olması nedeniyle tanınan Sezin Erbil, 1982 yılında dünyaya geldi. Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil-Muhsine Kamiloğlu çiftinin kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi var. Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak sürpriz bir kararla ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. İş adamı olan Evren Yazgan, Ispartaspor'un eski başkanı Atakan Yazgan'ın oğlu.

Sezin Erbil, blog yazarı ve mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Ayrıca takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.