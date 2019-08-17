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Leyla bebeğin ilk fotoğrafı! "Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık"

Hürriyet Haber
17.08.2019 - 21:58 | Son Güncelleme:

Oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel çiftinin kızları doğdu. Çift bebeklerine Leyla ismini verdi. Seda Bakan kızının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Bugün akşam saatlerinde Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bebişkomuz Leyla’yı Allah’ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Sevgili doktorum @dresraozbasli ya çok ediyorum..." mesajını ekledi.

Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.

 

Etiketler: seda bakan , leyla , bebek

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