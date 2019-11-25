KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ'un kazaÄŸÄ± sosyal medyada olay oldu
Åžu sÄ±ralar Madrid tatilinde olan KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'un desenli kazaÄŸÄ± sosyal medyada gÃ¼nÃ¼n konusu oldu.
Twitter'da TÃ¼rkiye'nin en Ã§ok konuÅŸtuÄŸu konular arasÄ±nda ilk 10'a giren kazakla ilgili Ã§ok sayÄ±da esprili tweet atÄ±ldÄ±.Â Â Â
Bir kullanÄ±cÄ± "KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ sen bir balÄ±ÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda bile kalÄ±rsÄ±n" yazdÄ±.
En Ã§ok tekrar edilen tweet ise KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'un "Madrid keyfi" paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶nderme yapan "Madrid'in KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ" mesajÄ± oldu.
Â Ã–zcan Deniz'in yÄ±llar Ã¶nce moda olan kilim desenli mont ve kazaklÄ± pozuÂ birÃ§ok kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan "Ben kazak giydiÄŸimde" notuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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