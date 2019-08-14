Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia ediliyor | Damat adayı Uğur kimdir?

Instagram hesabından bir video yayınlayan damat adayı Uğur Doğan, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı ''Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın'' kullandı. Uğur Doğan'ın yakın arkadaşları, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Siyanür içip intihar ettiği söylenen Uğur Doğan'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı da iddialar arasında.

25 yaşında olduğu öğrenilen Uğur Doğan, 2017 yılında katıldığı Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla tanınmıştı.