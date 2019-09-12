Caner Karaloğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Elisabeth Mas kimdir?

Elisabeth Mas, İspanyol bir model ancak Caner Karaloğlu ile evlendikten sonra İstanbul-New York arasında yaşamaya başladı ve Türkiye'de de tanınan bir sima haline geldi. Modellik kariyerinin ve moda tasarımı eğitimi alan Elizabeth'ın festival ruhunu yansıtan tasarımlarıyla tanınan Bless The Mess adlı bir markası bulunuyor. Boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu’ndan Mia adında bir kızı var. Şeyma Subaşı'nın da yakın arkadaşı olan Elizabeth Mas, şubat ayında eşiyle ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.