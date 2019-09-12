Akhisar'da konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizleyen şarkıcı kimdir?

Manisa’nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlama etkinliğinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent, gece sonunda kirlenen konser alanını ise Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu ve belediye ekipleriyle birlikte temizledi.



Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan temizlik seferberliğine katılan Levent, belediye yeleği giyip eldiven taktı. Haluk Levent, kendisine eşlik eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye personeli ve etkinliğe destek veren gençlerle birlikte, konser alanındaki çöpleri topladı. Yapılan temizlik çalışmasıyla konser alanından 15 torba çöp toplandı. Toplanan çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.