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Akhisar'da konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizleyen şarkıcı kimdir?

Hürriyet Haber
12.09.2019 - 11:12 | Son Güncelleme:

Hadi yarışmasının ipucu bu kez magazin dünyasından geldi. İpucunda geçtiğimiz günlerde Akhisar'da konser veren bir sanatçının örnek davranışı hatırlatıldı. Peki, Akhisar'da verdiği konserden sonra konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizleyen şarkıcı kimdir?

Manisa’nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlama etkinliğinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent, gece sonunda kirlenen konser alanını ise Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu ve belediye ekipleriyle birlikte temizledi.

Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan temizlik seferberliğine katılan Levent, belediye yeleği giyip eldiven taktı. Haluk Levent, kendisine eşlik eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye personeli ve etkinliğe destek veren gençlerle birlikte, konser alanındaki çöpleri topladı. Yapılan temizlik çalışmasıyla konser alanından 15 torba çöp toplandı. Toplanan çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Etiketler: Akhisar'da konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizleyen şarkıcı kimdir , hadi , hadi ipucu

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