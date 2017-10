Mağazadan genel merkeze kariyer yolları açık

2018’de kaç mağaza açıp kaç kişiyi işe alacaksınız?

Tüm grupta 30 mağaza daha açılması planlanıyor. Bu da 150 kişilik ilave istihdam demek. Bu sadece mağaza kanalı, bununla beraber merkezde de büyüme oluyor…



Kimleri arıyorsunuz?

Lise mezunu, perakendede kariyer yapmak isteyen, meslek olarak mağazacılığı benimsemiş kişileri arıyoruz. Bizim bazı değerlerimiz var, bunlardan biri ‘hep ilkleri yaparız’ diyoruz, örneğin porselene inci tozu kattık ki bu dünyada hiç yapılmamış bir şey, bunun kişilere de sirayet etmesini istiyoruz. İkinci bir değerimiz ‘ayrıcalığı yaratırız” diyoruz, örneğin bir mağaza müdürü çocuklu müşteriler daha rahat gezsinler diye mağazaya bir oyuncak almış…



Mağaza çalışanlarından çok fikir geliyor. Kültür Elçileri diye bir program yarattık, çalışanlar arasından seçilen 80 kişilik bir grup, gönüllülük usulüyle çalışıyorlar, çalışma süreçlerinde ciddi ciddi söz hakları oluyor, yönetime, karar almaya katılıyorlar, yemekhaneyi, çalışma saatlerini onlarla düzenledik, kıyafetleri değiştirmek istediler, kıyafetlerini Arzu Kaprol’e tasarlattık. Yine çalışanlardan gelen istek doğrultusunda her çarşamba diyetisyen geliyor ofise, spor salonu üyeliği veriyoruz.



MAĞAZALARA SAĞLIK SİGORTASI YAPTILAR

Çalışan sirkülasyonu kaç?

6 aylık oran yüzde 31. Bizim hedefimiz yıllık yüzde 45’te tutmak. Bu oranlar perakendenin doğası gereği. Biz çalışanları bağlamak için mesela bu yıl özel sağlık sigortası yaptık, 1 senesini dolduran mağaza çalışanlarına sağlık sigortası yapıyoruz. Yılda 2 defa performans değerlendirme yapıyoruz. Daha sık geri bildirim veriyoruz.



Mağaza ve merkez ofis arasında bağ kurmak için neler yapıyorsunuz?

Her çarşamba sahadaki çalışanları merkez ofise çağırıyoruz. Diyoruz ki buyurun gelin sizinle sofrayı paylaşalım… Mağazalardan satış danışmanları, kasiyerler, mağaza müdürleri geliyor hep birlikte kahvaltı ediyoruz üst yönetim de dahil, bu toplantılarda birbirimizi tanıyoruz, burada pazarlamanın nasıl çalıştığını, stratejiyi nasıl belirlediğimizi, insan kaynaklarını anlatıyoruz, tüm ürünlerimizi tekrar anlatıyoruz. Bunun haricinde her perşembe eğitimler verdik 50 kişilik sınıflar yarattık, örneğin Arzu Kaprol geldi teknoloji ve modayı anlattı, davranış üzerine, sandalye yogası üzerine eğitimler verdik.



Çalışan memnuniyeti oranınız nasıl?

Çalışan memnuniyeti anketi geçen yıl yüzde 69.5 idi. Çalışanlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma saatleri değişti 08.00-18.30’dan 18.00’e çektik. Ofise diyetisyenin gelmesi, kıyafetlerin tasarlanması, mağaza personeline sağlık sigortasının başlaması hep anket sonuçlarından çıkan talepler oldu…



Biz merkeze işe alımları da mağazalardan yapmak istiyoruz, zaten liseyi zorunlu tutup üniversiteyi tercihen istiyoruz, o yüzden kriterlerimize uygun oluyorlar.



Mağazada ilerlemek isterse kariyer yolu nedir?

Mağazacılıkta ilerlemek istiyorsa bu tabii ki bizim için en temel şey. Örneğin bir satış temsilcisi başarılıysa 18 ayın sonunda uzman satış danışmanı oluyor. Sonra müdür yardımcısı, mağaza müdürü, bölge müdürü, satış müdürü oluyor. Bu pozisyonların hepsi satış danışmanlığından yetişiyor. Ardından perakende direktörlüğü, sonra satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığına kadar gidebiliyor.

Çalışanlar kampta buluştu

12-14 Eylül tarihleri Şile Garden Otel’de düzenlenen Karaca Mağazacılık Kampı’na 200’e yakın çalışan katıldı. “Kendinle Yarış” temalı kampın ilk gününde Karaca İcra Kurulu Üyesi ve Karaca CEO’su Fatih Karaca, “Neden Kendimizle Yarışıyoruz?” konu başlığında markanın vizyonu ve hedeflerine ilişkin bir sunum yapıldı. Modacı Arzu Kaprol, “Şimdi Sırada Ne Var?” konulu panelde Karaca ile yaptıkları işbirliğinden bahsetti. Mağazacılık Kampı’nın ikinci gününde gurme ve yeme-içme kültürü yazarı Müge Akgün, “Restaurantlar Yarışıyor: Gastronomi İncileri” başlığıyla bir sunum yaptı. Perakende sektörünün önemli isimlerinden Mehmet Nane de kampın üçüncü gününde bilgi ve tecrübelerini aktardı.