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    Mağazada yılan paniği

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    03 Ağustos 2017 - 10:35Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:36

    BOLU’da giyim mağazasına girerek paniğe yol açan yılan, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

    Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal’daki mağazada alışveriş yapan bir müşteri, yerde yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı görünce korkuyla görevlilere haber verdi. Paniğe kapılan çalışan ve müşteriler dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi yılan yakalama aparatı ile hayvanı yakalayıp torbaya koydu. Bu sırada mağazanın önünde toplanan kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Yılan mağazadan çıkarılıp doğal ortamına bırakıldı.

    Mağazada yılan paniği


    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi yanında bulunan işçi konteynerine giren başka bir yılan da yine itfaiye tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.

    Etiketler: mağaza , yılan , bolu
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