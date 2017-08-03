Mağazada yılan paniği

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal’daki mağazada alışveriş yapan bir müşteri, yerde yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı görünce korkuyla görevlilere haber verdi. Paniğe kapılan çalışan ve müşteriler dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi yılan yakalama aparatı ile hayvanı yakalayıp torbaya koydu. Bu sırada mağazanın önünde toplanan kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Yılan mağazadan çıkarılıp doğal ortamına bırakıldı.







Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi yanında bulunan işçi konteynerine giren başka bir yılan da yine itfaiye tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.



