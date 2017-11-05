Maganda mağduru milli güreşçi Hürriyet’e konuştu: Gençlerin silahlara kolay erişmesi trajedi

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye bronz madalya getiren milli güreşçi Cenk İldem, 10 Ekim akşamı mahallesinde yol kesen gençler tarafından bacağından vuruldu. Hemen hastaneye kaldırılan İldem, tedavisinin ardından taburcu edildi. İldem, yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Aile yemeğinden kuzenimi evine bırakmak üzere ayrıldım. Biraz gittikten sonra Piyalepaşa civarında yolun kapalı olduğunu gördüm. Yolu kapatan gençlere ‘Müsaade edin geçelim gençler’ diye seslenir seslenmez 4 kişi etrafımızı sardı. O bölgeye çocukluğumdan beri aşinayımdır. ‘Beni tanımadınız mı, ben de burada büyüdüm’ demeye kalmadan ben iki bacağımdan, kuzenim de dizinden vurulduk. Bir tartışma bile yaşanmamıştı.”

ONLAR İÇİN DE ÜZÜLDÜM

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan milli sporcu, ikisi tutuklanan diğer ikisi ise serbest bırakılan gençler için de üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“En büyüğü 21 yaşında olan dört gençten bahsediyoruz. Ben eğitimin önemine ve sporun birleştirici gücüne inanırım. Hem eğitimci hem de 20 yıllık sporcuyum. O gençlerin de okumadıklarını sonradan öğrendim. İçim parçalandı. Ailem hâlâ tedirgin. Gençlerin ruhsatlı ya da ruhsatsız silahlara kolay erişimi bir trajedi. Çözümü de eğitimde saklı. Ruhsat almadan adam yaralamaya kadar öncelikle yasaların tekrar düzenlenmesi ve ağırlaştırılması gerekiyor. Bu durumun en hassas noktası ise eğitim. En büyük silah eğitimdir, gençlere bu anlatılmalı.”

CHP’Lİ CANKURTARAN: İNTERNETTEN 400 LİRAYA SİLAH ALINIYOR

İldem’i dün evinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, bireysel silahlanmanın kontrolden çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Cenk’in yaşadığı hepimizin başına gelebilecek bir olay. En basit sorunda dahi insanlar silaha sarılmakta. Ruhsatsız silahların ve bunlara sahip olanların sayısı bilinmiyor. Cenk kardeşimizin yaşadığı talihsiz olaydan neredeyse 5 gün sonra Pendik’te 17 yaşında güzeller güzeli bir genç kızımız Helin Palandöken, internet üzerinden alınan bir silahla katledildi. İnternet üzerinden 400 – 500 TL’lere silah edinilebilir hale geldik. Kimse bunlar av silahı demesin. Bir canlıyı öldürebiliyor mu öldürüyor. Demek ki o silah.”

BABA KURŞUNU VURDU

14 yaşındaki Efsun Yerli, henüz bir yaşındayken hemşire olan annesi, babasının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. O kurşun annesinin kucağında yaralanan Efsun’un da sinir sistemine zarar verdi. Babası aynı silahla intihar etti. Efsun’a sahip çıkan halası Zeliha Madender, “Nasıl buldu bilmiyoruz. Bir tabancaymış. Ya birinden aldı ya da başka yollardan edindi” dedi. Efsun şimdi okulunda başarılı, müzik dinlemeyi seven bir genç kız, eniştesi ve halasının kısıtlı geliriyle bir sonraki ameliyatını olacağı günü bekliyor.

‘TOPLUM MEŞRU GÖRÜYOR’

Gökhan Yüksel (30) altı yıl önce ruhsatsız bir silahla intihar etmeye kalkıştığını belirterek, şunları söylüyor: “Ruhsatsız silah sahibi olmanın normal karşılandığı bir bölgeden geliyorum. Kimileri için güvenlik, kimileri için yaban hayatta gerekli görülen tabancalar, tüfekler toplumda meşru görünüyor. Olaydan birkaç yıl önce ‘bulunsun’ diyerek, kolayca edindiğim bir tabanca vardı. Kimse de neden alıyorsun, ruhsatı nerede diye sormadı. Daraldığımı hissettiğim bir an tetiğe bastım. Şimdiki aklım olsa asla böyle bir karar almazdım.”