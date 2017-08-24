Maduro: Mustafa Kemal Cumhuriyeti'ne selam olsun

Ulusal Kanal muhabirinin Nicolas Maduro'ya "Sizin gibi Amerikan emperyalizmiyle mücadele eden Türk halkına mesajınız nedir?" diye sorması üzerine Maduro, bu soruya "Atatürk" diyerek yanıt verdi. Maduro, "Kültürün ve medeniyetin beşiği Türkiye'ye, Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ne selam olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye ile ekonomik ilişkilerin çok iyi bir boyutta olduğunu söyeleyen Venezuela Lideri, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

'PUTİN BARIŞ İSTEYEN BİR LİDER'

Rusya Devlet Başkanı Putin'e de selam gönderen Maduro, Putin'in dünyada barış isteyen bir lider olduğunu söyledi.

ABD ve Kolombiya'ya ise sert tepki gösteren Maduro, "Venezüella'ya diz çöktürmek istiyorlar" dedi ve Bolivarcı devrim için mücadele edeceklerini vurguladı.

Maduro, sözlerini "Zafer bizim olacak" diyerek noktaladı.