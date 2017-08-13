'Madeni' Cerattepe

Çevrecilerin itirazları arasında geçen ay Danıştay’ın, madencilik faaliyetlerini onayladığı Cerattepe'deki maden sahasının güney galerisine girmek isteyen basın heyeti bölgeye alınmadı. Bunun üzerine kuzey galeriye yönelen heyete, maden sahasında sınırlı bir bölgeyi inceleme izni verildi.



Su kaynaklarının kirlendiği ve tünelden çıkan hafriyatların çevreye yayıldığını gözlemleyen heyet, galeri için ağaç kesilerek açılan orman alanlarını ve çıkarılacak madenin taşınacağı teleferiğin orman içine kurulan ayaklarını fotoğrafladı. Maden şirketi yetkilileri de basın mensuplarına bilgi verdi. Hatila Vadisi’ndeki Gavut Deresi’ne giden basın heyeti Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’la görüşerek bilgi aldı. Karahan, daha önce derenin berrak aktığını ancak madencilik sonrası suyun kirlendiğini belirterek “Konuyu yetkili tüm kurumlara bildirdik. ‘Hiçbir sorun yok’ cevabı geldi” dedi.



‘NE SEBZE NE DE BAL’

Taşlıca köyünde yaşayan 79 yaşındaki Mevlüt Altuntaş, sulama kanalındaki içme suyunun kirlendiğini belirterek ektikleri sebzelerin veriminin düştüğünü anlattı. Taşlıca Köyü Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar da bölgede arıcılık faaliyetinin yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı’ndan destekli 2 bin 200 kovanda bal üretimi yapıyoruz. Bölgede 25 bin koloni arının yaşayacağı kadar nektar var. Ama burada madencilik yapılırsa arıcılık yoğun bir şekilde etkilenecek.”



İstanbul Artvinliler Vakfı Başkanı Mustafa Melek, Cerattepe bölgesinde yaşananların yerinde görülmesi için ulusal medyayı Artvin’e getirdiklerini belirterek, "Hummalı bir çalışma var. Ancak çalışmanın bu aşamasında dahi bariz bir şekilde olumsuz etkileri görülmeye başlandı" dedi.



