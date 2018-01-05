Madencileri taÅŸÄ±yan servis devrildi: 19 yaralÄ±

Kaza, saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. SoÄŸanlÄ± mevkisinde Vedat Tancan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 67 AU 145 plakalÄ± otomobil, Erdil Åžen'in idaresindeki 67 TC 782 otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.ÂYunus AydÄ±n'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 67 LG 217 plakalÄ± iÅŸÃ§ilerin iÃ§inde bulunduÄŸu minibÃ¼s, kaza yapan araÃ§lara Ã§arpmamak iÃ§in yol kenarÄ±na, Ramazan OkumuÅŸ'un idaresindeki 67 TR 207 plakalÄ± otomobil de kazaya karÄ±ÅŸmamak iÃ§in manevra yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada su kanalÄ±na devrildi.



Ã‡evredekilerin haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, servis ÅŸofÃ¶rÃ¼ AydÄ±n ile araÃ§ta bulunan TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) ArmutÃ§uk MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Fatih Turgut, Ä°brahim KalaycÄ±, Ä°brahim Ã–zmen, OÄŸuzhan UÃ§ar, Hikmet DoÄŸan, Muzaffer Alparslan, Osman YÄ±lmaz, Sefer Karakaya, Metin Erden, Muharrem ÃœstÃ¼ndal, Ä°smail Tahan, Abdullah YÄ±lmaz, Turan Ã–zel, MevlÃ¼t Bozkurt, Mahmut Karahan, diÄŸer araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Ramazan OkumuÅŸ, Vedat Tanca ile Erdil Åžen'i Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rdÄ±.Â Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri de yaralÄ±larÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±.

EreÄŸli KaymakamÄ± NazÄ±m MadenoÄŸlu, Genel Maden Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ± (GMÄ°S) ArmutÃ§uk Åžube BaÅŸkanÄ± Ali EÅŸitmez de EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralÄ±larÄ± ziyaret etti, saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin bilgi aldÄ±.

Kazada, iÅŸÃ§i servisinde bulunan ve hayati tehlikesi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Fatih Turgut, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Zonguldak AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

EÅŸitmez, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n yapmasÄ± sonucu iÅŸÃ§i servisinin ÅŸarampole devrildiÄŸini belirterek, "AraÃ§ta 17 arkadaÅŸÄ±mÄ±z vardÄ±. 14 kiÅŸi muhtelif yerlerinden yaralandÄ±. Bir kiÅŸinin durumu ciddi ama bilinci yerinde. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ufak tefek sÄ±yrÄ±klarÄ± var. Sevindirici tarafÄ± hayatÄ±nÄ± kaybeden olmamasÄ±. Ä°nÅŸallah tez zamanda saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸurlar." dedi.