Maden tehdidi

ISPARTA’nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı, kaya tırmanışı ya da kamp yapanların uğrak yerlerinden biri. Toroslar'ın Beydağları kısmına ait bölge, 3 bin metrelik Dipoyraz zirvesiyle tanınıyor. Eldere köyüne yakın Kuzukulağı Yaylası üzerinde yükselen, büyük kireçtaşı duvarlarından oluşan uçurum, dağcılar için büyük nimet olarak görülüyor. 800 metre yüksekliğe varan, batıdan doğuya 5 kilometre uzanan sarp kaya duvarlarında İsviçreli Michael Piola gibi dünyaca ünlü dağcılar tırmanış güzergâhları açtı. Her derecede tırmanış rotası bulunan bölge, 2001 yılında dünya dağcılık literatürüne girdi.

KAYNAKLAR KİRLENECEK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, dağcıların Türkiye'nin tırmanış sporlarındaki geleceği olarak gördüğü Dedegöl Dağı ve Kuzukulağı Yaylası'nda maden aranmasına izin verildi. 100 hektarlık alanda maden arama faaliyetleri yapılacak. Onlarca iş makinesinin toprağı kazmasıyla çevre felaketi yaşanacağını savunan dağcılar, su kaynaklarının kirleneceğini, hayvancılık ve yayla turizminin biteceğini öne sürüyor. Bir grup dağcıyla 1993 yılında, Dedegöl'de ilk tırmanış rotalarını açan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, özetle şunları söyledi:

RAPORUMUZ REDDEDİLDİ

"Merhum dağcı Uğur Uluocak ile birlikte 3 gün boyunca tırmandık ve 500 metre ile 250 metrelik rotalar açtık. Daha sonra da bölgeyi tüm dağcılık camiasıyla paylaştık. Bölgede mermer ocağı açılacağına ilişkin 2 yıl önce duyum aldık. Bölgenin milli parklar sınırları içine alınmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bir çalışma başlattık. Çalışmamız bir rapor halinde bakanlığa sunuldu. Maalesef bakanlık reddetti. Hangi gerekçelerle reddettiğini bilmiyoruz ama kabul etmedi. Dedegöl Dağı ve Kuzukulağı Yaylası’na mermer ocağı ruhsatı verildiğini biliyoruz. Bu milli değer 20 yıl içinde yok olup gidecek.”

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konudan haberdar olmadığına inandığını kaydeden Yılmaz Sevgül, şöyle devam etti: “İnanıyorum ki buranın bir değer olduğunu bilseler kesinlikle durdururlardı. Lütfen bu katliamı durdursunlar. Bu milli bir değer. Ülkemizin ekonomik olarak kazanacağı bir değerin yok edilmemesi lazım. Bu bölgeyi bürokratlara, politikacılara, ülkeyi yöneten siyasilere, devletin en tepesindeki insana anlatmak istiyoruz. Yoksa tam bir trajedi olur bizim için.”

‘EL CAPITAN’ KADAR DEĞERLİ

Dedegöl’deki kaya bloklarının ABD’deki Yosemite Ulusal Parkı’nda bulunan 1000 metre yüksekliğindeki El Capitan kadar değerli olduğunu anlatan Sevgül, şunları söyledi: “Dedegöl, kaya tırmanışı açısından rehber olan Paroıs De Legende isimli kitapta yer alan dünyadaki 19 bölgeden biri. Nedeni ise yekpare kaya blokları ve 500-600 metre uzunluğunda olması.”