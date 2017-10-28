Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Maden ocağı tepkisi

    Maden ocağı tepkisi

    Taylan YILDIRIM / DHA
    28.10.2017 - 23:42 | Son Güncelleme:

    AYDIN sınırları içerisinde kalan Bafa Gölü, Türkiye’nin en önemli ve büyük tabiat parklarından biri. Ancak, gölün yakınındaki biri 213, diğeri 513 hektar olan iki alanda feldspat, kuvars ve kuvarsit ocağı açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması tepki yarattı.

    Başvuru yapan firma ile Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün düzenlediği, halkın katılımı toplantısına gelen köylüler, Bakanlık’tan, iki maden ocağına onay anlamı taşıyan ‘ÇED olumlu’ kararı verilmemesini istedi. ÇED olumlu kararı çıkması durumunda ise köylülerin idare mahkemesine iptal davası açacakları belirtildi.

    Köylülerin avukatlarından Cem Altıparmak, iki maden ocağı projesinin, Bafa Gölü ve Azap Gölü’nün hemen kıyısında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Bafa Gölü 1994’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ‘Tabiat parkı’ ilan edilmiş bir doğa alanı. Bafa Gölü ve göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik kıyı bandı 1’inci derece doğal sit alanıdır. Bu gölde kış ortasında yapılan sayımlarda 200 binin üzerinde kuşun konaklama yaptığı tespit edilmiştir. Bu kuşların içerisinde tepeli pelikan, flamingo gibi türler de bulunmaktadır. Yine bir başka koruma altındaki tür olan akkuyruklu kartal, Beşparmak Dağları’nda üremekte ve besin zincirinin en önemli halkasını Bafa Gölü oluşturmaktadır. Yöre halkının en önemli geçim kaynağı; zeytindir. Bu projelerin hayata geçmesi halinde tüm yaşam kaynağı yok olacaktır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri