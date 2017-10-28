Maden ocağı tepkisi

Başvuru yapan firma ile Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün düzenlediği, halkın katılımı toplantısına gelen köylüler, Bakanlık’tan, iki maden ocağına onay anlamı taşıyan ‘ÇED olumlu’ kararı verilmemesini istedi. ÇED olumlu kararı çıkması durumunda ise köylülerin idare mahkemesine iptal davası açacakları belirtildi.



Köylülerin avukatlarından Cem Altıparmak, iki maden ocağı projesinin, Bafa Gölü ve Azap Gölü’nün hemen kıyısında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Bafa Gölü 1994’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ‘Tabiat parkı’ ilan edilmiş bir doğa alanı. Bafa Gölü ve göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik kıyı bandı 1’inci derece doğal sit alanıdır. Bu gölde kış ortasında yapılan sayımlarda 200 binin üzerinde kuşun konaklama yaptığı tespit edilmiştir. Bu kuşların içerisinde tepeli pelikan, flamingo gibi türler de bulunmaktadır. Yine bir başka koruma altındaki tür olan akkuyruklu kartal, Beşparmak Dağları’nda üremekte ve besin zincirinin en önemli halkasını Bafa Gölü oluşturmaktadır. Yöre halkının en önemli geçim kaynağı; zeytindir. Bu projelerin hayata geçmesi halinde tüm yaşam kaynağı yok olacaktır.”