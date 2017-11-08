Maden işçileri çıkarılmayacak!

Dönmez, dün 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda (EIF) yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yıllık 7 ila 8 milyon tonluk taş kömürüne ihtiyacı olduğunu söyleyerek, milli enerji ve maden politikasının bir kalkınma hamlesine dönüştüğünü dile getirdi.

YERLİ PAYI YARI YARIYA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise son 1 yılda elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yüzde 50’ye yaklaştığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bugüne kadar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin teşvik edilmesi, yenilenebilir yatırımlarına ivme kazandırdı ve Türkiye elektrik üretiminde Avrupa’nın en büyük altıncı elektrik pazarı konumuna ulaştı. Bugün Türkiye, 81 ilin tamamına doğalgaz ulaştırma hedefine ulaşmak için gün sayan, kaçak akaryakıt sorununu çözmüş, Avrupa’nın en kaliteli benzin ve mazotunun satıldığı ülke. Ülkemiz, otogaz kullanımından dünyada ikinci, otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise dünya lideri konumunda. Enerji piyasamız OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen piyasa.”

TÜM İMKÂNLARI SEFERBER EDECEĞİZ

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, milli enerji ve maden politikası kapsamında “enerji endüstrisi” oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bakanlığımız, enerji endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin, teknolojilerin ve makinelerin üretiminde tüm imkânlarını seferber edecek. Milli, yerli, temiz, sürdürülebilir enerji için sadece devletin gayretleri yeterli değil. Özel sektöre, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor” dedi. Özlü, sadece üretimi esas alan değil, aynı zamanda enerji teknolojilerini de geliştiren bir yaklaşımda olduklarını vurguladı.