Maden ihracatçıları bu iki ülkeye odaklandı

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında maden ihracatının önceki yıla göre yüzde 24 arttığını söyledi.

İhracat artışını 2018 yılında da aynı oranda artırmaya devam edeceklerini belirten Dinçer, "2018 bizim için kritik bir yıl.

Eğer Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doları ve 15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefini yakalamak istiyorsak, 2018 de dahil her yıl yüzde 25'lik artış sağlamak zorundayız." diye konuştu.

Madencilik sektörü için 2018'in kaçırılmaması gereken bir yıl olduğuna dikkati çeken Dinçer, şöyle devam etti:

"Kaçırmamız için maden izinlerinin daha hızlı şekilde verilmesi gerekiyor. Böylece yüzde 25'lik ihracat artışını yakalayabiliriz. Çünkü 2018'i kaçırırsak, sonraki yıllarda yüzde 40-45'lik artışlara ihtiyaç duyarız.

Hedeflere ulaşmak mümkün olmaz çünkü gerçekçi rakamlar değildir yüzde 40 yükseltmek. Maden izinleri daha hızlı bize teslim edilirse bu hedeflerimize ulaşacağız."

Dinçer, 2017'de maden izinlerinin geç çıkmasının sektörü olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Bu nedenle piyasaya yeni ürünler süremedik. Doğaltaş sektörü olarak yeni ürünleri piyasaya sürebilmemiz için yeni ocakları açabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yetkililerden izinler konusunda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK DOĞALTAŞ MARKASINI TANITACAĞIZ"

İhracatın artırılması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak hedefimiz, yeni pazarlar oluşturmak.

Mevcut pazarlarımızı korumak ve artırmak önemli ama aynı zamanda yeni pazarlar eklemek gerekiyor. İtalya'nın, İspanya'nın doğaltaş sattığı fakat bizim ihracat yapamadığımız yeni pazarları hedefledik.

Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yakında sektördeki firmalarımızla bunları paylaşacağız. Ticaret ve alım heyetleriyle oralara gideceğiz. Oralarda Türk doğaltaş markasını hem tanıtacağız hem de ciddi miktarda satış yapacağız."

- HİNDİSTAN'DAKİ PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Dinçer, Türkiye'den Çin'e blok mermer ihracatının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin'in yüzde 56'lık blok mermer ihtiyacını Türkiye olarak biz karşılıyoruz.

Bunu korumayı hatta artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Hindistan pazarında yüzde 29'luk paya sahibiz. Orada da hedefimiz, Çin'e yaptığımız ihracat oranını yakalamak. İtalyanlar yüzde 49'unu karşılıyorlar. Biz de hedef olarak yine yüzde 50 rakamına ulaşmak istiyoruz."